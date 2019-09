ADP anlægger brandvej for en sikkerheds skyld

Samtank har styr på benzin og olie

Samtank A/S er et lagerselskab for flydende produkter med speciale inden for olie- og benzinprodukter, men oplagrer også andre flydende produkter.Virksomheden sørger for losning/lastning af skibe, oplagrer i tanke og stiller udleveringsfaciliteter til rådighed for kunderne.



Anlægget i Fredericia udgør et af selskabets tankanlæg, som er fordelt på fire byer i hele landet. Hovedkontoret er placeret i Aarhus.



Samtank A/S er ejet af YX Danmark A/S og OK a.m.b.a. og håndterer i følge selskabets hjemmeside 40 pct. af det danske benzinmarked og 30 pct. af det totale olie marked.