58-årig fra Erritsø blev dræbt - to anholdt

Erritsø: En 49-årig kvinde og en 51-årig mand blev torsdag aften anholdt af Sydøstjyllands Politi. Baggrunden for anholdelsen var, at efterforskning viste, at den 58-årige mand, der torsdag blev fundet død på Ekkodalen, var blevet dræbt. De to blev anholdt i forbindelse med drabet, men den 49-årige kvinde er sidenhen blevet løsladt igen. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag morgen.

- De anholdte har en relation til den 58-årige, der ikke er af familiær karakter, lyder det i pressemeddelelsen.

Den 51-årige mand fremstilles i grundlovsforhør senere i dag formentligt for lukkede døre, oplyser politiet.

Den 58-årige mand blev torsdag morgen fundet død i sin villa på Ekkodalen. Efterfølgende var der et massivt politiopbud, og hele Ekkodalen var det meste af torsdagen spærret fuldstændig af, mens hundepatruljer, poltifolk og efterforskere arbejdede på stedet.

Hen ad eftermiddagen kom både Beredskabstyrelsen og Hjemmeværnet til stedet. Førstnævnte hjalp til med at lede i riste ved vejen. Alle, der skulle enten ind eller ud fra Ekkodalen blev tjekket.

