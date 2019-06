26 ungdomsboliger i New Yorker-stil bygges i Kanalbyen: Så meget kommer de til at koste

Fredericia: 26 nye ungdomsboliger opføres i efteråret i Kanalbyen.

Boligkontoret Fredericia bliver bygherre på projektet Oldenborghus og har søgt om tilladelse til at købe byggeretter hos Fredericia Kommune.

De 26 boliger er første etape, og i alt skal der bygges 40 ungdomsboliger i Oldenborggade. Lige ved siden af ungdomsboligerne er der planlagt ejerboliger i Promenaden, som bliver i fire til syv etagers højde.

- Det er et spændende projekt med to meget forskellige byggerier, der taler til hinanden. Med lidt mindre ungdomsboliger på den ene side og de lidt støre ejerboliger på den anden side. Der bliver plads til et rekreativt område mellem de to byggerier. Samlet set viser det, at det kan lade sig gøre at skabe byudvikling med stor mangfoldighed, siger Kanalbyens projektdirektør Tim E. Halvorsen til Fredericia Dagblad.

Oldenborghus er ungdomsboliger i "New Yorker-stil", lyder det på Kanalbyens hjemmeside. Facaderne og altangangene er i stål, og det giver et industrielt look, som også forstærkes af udvendige trapper. Dermed vil det minde om gamle kvarterer i for eksempel New York, men der er også hentet inspiration fra Fredericias industrihavn, hedder det i Kanalbyens beskrivelse.

Tim E. Halvorsen peger på, at der nu i Kanalbyen er både almene seniorboliger, almene familieboliger og almene ungdomsboliger. Desuden er der ejer- og andelsboliger.

- Den boligform, vi mangler i Kanalbyen, er privat udlejning. Den boligform kan blive næste skridt, siger Tim E. Halvorsen.

Han forventer, at byggeriet af Oldenborghus kan sættes i gang i oktober eller november.

Mens Boligkontoret står for opførelsen af de cirka 50 kvadratmeter store lejligheder, er det selskabet Bach Invest, som udfører selve byggeriet. Bach Invest er også i spidsen for de 54 nye ejerlejligheder på Promenaden. Selskabet har tidligere meldt ud, at der er forventet indflytning på de nye lejligheder i slutningen af 2020.