Det tekniske gymnasium HTX har fået sin helt egen bygning i naboskab med EUC Lillebælt. Både rektor og elever glæder sig til at få egne rammer, som vil kunne sikre et endnu bedre socialt miljø.

Erritsø: Et helt nyt gymnasium står klar til mandag morgen at lukke glasdørene op for 70 nye og 130 nuværende HTX-elever. Det tekniske gymnasium har fået sin helt egen bygning, som står skarpt i gule sten, der matcher de øvrige fløje på EUC Lillebælt.

- Erhvervsuddannelserne har behov for mere plads, og samtidig har det været et stort ønske, at vi kunne få vores helt eget. Det giver mulighed for at skabe nogle sociale sammenhænge og vores eget fællesskab, som vi har haft sværere ved som en integreret del af EUC Lillebælt, siger rektor Lars Hansen.

Og det er eleverne, Laura Lynggaard Pretorius og Camilla Skjoldborg fra 2.x enige i.

- Det har været fint nok, men det bliver godt at få vores eget. Tidligere skulle vi bruge kantinen på teknisk skole til morgensamlinger og andre fælles ting, og så skulle vi selvfølgelig tage hensyn til, om der var andre elever, der havde frokost eller kursister, siger de.

Pigerne tror også, at det har betydning for tilgangen til HTX, at der er et nyt moderne selvstændigt miljø, som folkeskoleeleverne bliver præsenteret for, inden de skal vælge ungdomsuddannelse.