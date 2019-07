15-årig lavede hærværk på vej hjem fra bytur: Gik ud over flere biler og butiksfacade

Fredericia: En 15-årig dreng fra Fredericia er sigtet for at have udøvet hærværk flere steder lørdag morgen. På sin vej hjem fra en bytur formoder politiet, at han blandt andet står bag skader på flere biler i Jyllandsgade samt en ødelagt rude til en stue. Desuden skulle den 15-årige være skyldig i med en 20 kilo tung betonklods at ødelægge en butiksfacade - ligeledes i Jyllandsgade.

- Han har været på vej hjem fra byen og til sin bopæl. Og lige nøjagtig på den vej er der i hvert fald yderligere to hærværkssager, som vi skal have kigget på, om det ikke også kunne være ham, siger Ole Eckholdt fra Sydøstjyllands Politi.

Ole Eckholdt fortæller også, at der mellem lørdag klokken 12 og søndag klokken 11.50 har været indbrud i en villa på Saturnvænget. Her er en terrasedør opbrudt - formentlig med et koben. Huset er gennemrodet, men der er ikke overblik over, hvad der er stjålet, og politiet har intet signalement af de mulige gerningsmænd.