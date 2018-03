SF fik ros - men ingen stemmer - for forslag om fastfrysning

Et forslag fra SF om at indefryse økonomiske midler fra en eventuel konflikt fandt ikke fodfæste blandt alle lokalpolitikerne. punktet er nu sendt til økonomiudvalget. Arkivfoto

Der var stor ros til SF for partiets forslag til indefrysning af økonomiske midler ved en konflikt. Imidlertid er der så mange usikkerhedsfaktorer, at forslaget blev sendt til økonomiudvalget.

TØNDER: Der var masser af roser til SFs forslag om at indefryse sparede lønkroner til samme område i Tønder Kommune, hvis Danmarks rammes af en konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. På trods af roserne, kom punktet ikke til afstemning - i stedet sendes det til økonomiudvalget. Det var SF, der havde benyttet den såkaldte initiativret til at stille et forslag til afstemning i kommunalbestyrelsen. - Det er ment som et signal til Tønder Kommunes medarbejdere. Jeg frygter virkelig, at der vil komme en flugt af lærekræfter, så det vil være et rigtigt vigtigt signal at sende, at sparede lønkroner forbliver på samme område, sagde forslagsstiller Bjarne Lund Henneberg (SF) i byrådssalen.

Det her forslag er et fantastisk bevis på initiativrettens berettigelse. Her er ikke tale om økonomi - her er tale om holdninger. Thomas Ørting Jørgensen (Borgerlisten), om SFs forslag om indefrysning af lønkroner under konflikt

Ros til SF Som beskrevet var der stor sympati for forslaget næsten hele byrådssalen rundt. Imidlertid mente borgmester Henrik Frandsen (V) som ordstyrer, at punktet retligt hørte hjemme i økonomiudvalget, hvor borgmesteren er formand. Borgmesterens ord fik Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen til at sende en røffel til borgmesteren. For her talte vi ikke kun penge, men holdninger, mente Ørting Jørgensen, og meldingen fra borgmesteren kom før emnet havde været til diskussion. - Det her forslag er et fantastisk bevis på initiativrettens berettigelse. Her er ikke tale om økonomi - her er tale om holdninger, sagde Thomas Ørting Jørgensen og takkede SF for forslaget.