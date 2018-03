Dagpleje i Højer: Forvaltning fastholder indstilling om lukning

Højer: Højers kommunale dagpleje skal fortsat lukkes, hvis det står til børn- og skoleforvaltningen i Tønder Kommune.

Forvaltningen fastholder indstillingen, efter at økonomiudvalget i februar måned valgte at sende sagen tilbage til børn- og skoleudvalget på grund af ikke opdaterede tal i sagsfremstillingen.

Børn- og skoleudvalget havde forinden valgt at anbefale en lukning, hvilket medførte kritik og fik borgere til at indsamle underskrifter mod lukningen.

Forvaltningen har tilføjet dagsordenpunktet tre bilag, der belyser datagrundlaget. Forvaltningen slår fast, at dataene ikke ændrer ved forudsætningerne for et valg mellem de forskellige modeller, der er i spil. En model er en lukning, en anden er at fortsætte med to dagplejere.

Ifølge dagsordenpunktet forventes der aktuelt en efterspørgsmål/belægning på 6,25 børn i dagplejen i Højer i 2018, hvor den budgetterede belægning for to dagplejere, som der er i Højer, er på 7,7 børn.

- Det betyder de facto, at i forhold til de udgifter, vi har til at have to dagplejere ansat, der har vi et underskud på cirka små 200.000 kroner om året, og derfor foreslår vi, at vi lukker dagplejen og passer dem i den danske børnehave, ligesom det var vores oprindelige udspil, fortæller Henrik Schou, der er direktør for børn- og skoleforvaltningen.