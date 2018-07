Vil du til festival helt gratis? Hagges søger frivillige

Hagges Musik Pub i Tønder søger frivillige, der kan hjælpe til i dagene under Tønder Festival. De frivillige vil blive belønnet med festivalarmbånd for deres indsats.

TØNDER: På Hagges Musik Pub i Tønder har man brugt et facebook-opslag til at finde frivillige, som man mangler til at dække vagterne under Tønder Festival 23-26. august.

Indtil videre har opslaget genereret omkring 20 sæt hjælpende hænder, anslår den daglige leder på Hagges, Lene Jensen.

Men det er stadig ikke nok. Under Tønder Festival er der nemlig så travlt på Hagges, at man skal bruge yderligere ti frivillige, før man kan få vagtplanen til at hænge sammen i festivaldagene.

- Festivalen er utroligt vigtigt for Hagges. Vi har mange spillende artister i de dage, og derfor får vi rigtigt travlt, lyder det fra den daglige leder.

Arbejdsopgaverne for de frivillige vil primært bestå af at hjælpe til bag baren og i køkkenet, men der vil også være oprydning blandt arbejdsopgaverne.