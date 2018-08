Tusinder så på: Lukas Graham tog skolekoncert til nye højder

"Rigtig fed"

Han fulgte op med "Take The World By Storm" og under sang tre, "Strip No More," røg tanktoppen. Koncerten var generelt en lang hitfest, men Lukas Graham er vokset op med folkemusik, og han ønskede også, at eleverne skulle have et indblik i, hvor hans sange kommer fra. Derfor sang han John Spillanes "The Land You Love The Best".

Mod afslutningen af koncerten kom han med en opfordring til eleverne.

- I skal jo komme tilbage og være frivillige, foreslog musikeren, der også spillede under skolekoncerten i 2012 - siden har den internationale karriere for alvor taget fart.

Olivia Sommer, der går i 7. klasse på Grænseegnens Friskole, havde nydt årets skolekoncert.

- Den har været rigtig fed. Det var noget god musik, fortalte pigen, der umiddelbart syntes, at Lukas Graham havde været det bedste.

- Jeg synes, han er god til at få gang i det hele, sagde hun.

Hendes klassekammerat Ida Gundesen syntes også, det havde været fedt.