Dobbelt op

- Det er fantastisk at så mange allerede har indløst billet og dermed vist Tønder Festival en stor tillid, siger Maria Theessink, der ikke vil sætte tal på antallet af billetter, der blev udbudt til salg til en billigere penge.

- Det var flere end sidste år. Faktisk havde vi sat dobbelt så mange til salg, siger den kunstneriske leder.

Forrige år skrev vi på JydskeVestkysten, at Tønder Festival satte 500 early bird-billetter til 2017 til salg, og at de blev solgt på under en time. Om det så betyder, at der er sat 1000 stykker til salg i denne omgang, vil Maria Theessink dog ikke afsløre.