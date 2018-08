Tønder Festival skudt i gang med taler og flagende børn

Den 44. udgave af Tønder Festival blev skudt i gang klokken 12.30 torsdag med Basco & DR Big Band. En halv time forinden var de tre indgange åbnet med levende musik og skolebørn med farverige vimpler.

TØNDER: Torsdag middag blev de tre hovedindgange til Tønder Festivals plads åbnet med levende musik, skolebørn med farverige vimpler og et forventningsfuldt publikum. Efter et hurra-råb og et klip af det røde bånd blev indgangen ved campingområdet åbnet, og til musikerne Brian O'driscoll og Kenneth Nybos sprøde toner gled det ventende - og forventningsfulde - publikum med til åben air-området. Foran Open Air-scenen blev bandet Heartlands seks medlemmer forenet, og dermed var festivalen skudt i gang. Eller det vil sige, først skulle borgmester Henrik Frandsen (V) lige sige goddag og velkommen til publikum og den 44. udgave af Tønder Festival. For mange af tilhørernes vedkommende var det et velkommen tilbage. Men det gjaldt ikke for Dorit og Kim Kjeldsen fra Nordjylland. De er til festival i Tønder for første gang. Lokket hertil af "onde" venner og et køb, der skal bruges.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager De seks medlemmer af Heartlands åbnede de tre indgange til festivalpladsen, og de blev forenet foran Open Air-scenen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Mo, Graham og Falch - Vi har købt en campingvogn i sommer. Nu skal den bruges, lød forklaringen fra Kim Kjeldsen, der åbenbart må have investeret i en større vogn, for der var også plads til veninden Tine, der dog ikke ville have sit efternavn i avisen. Og hvad skal sådan tre festivaljomfruer så have tiden til at gå med? Hygge, naturligvis. - Og så skal vi høre Laura Mo, Lukas Graham og Michael Falch. De andre kender vi ikke, lød det fra trioen. Tilbage til de flagende børn, der kom fra skolerne i Højer, Møgeltønder og Tønder - primært 3. årgang. Deltagelsen i festivalåbningen betød naturligvis, at de søde børn måtte gå glip af undervisning. Men for Lærke Hofsted Hoffmann gjorde det vist ikke noget.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Skoleleverne, der deltog i åbningen, kom fra skolerne i Tønder, Møgeltønder og Højer. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Faglig fordybelse Den otteårige skolepige vil hellere være til festival end have time. - Jeg vil høre musik og bare være her, sagde hun med sine farverige vimpel i hånden og afslørede, at der glippede en time med idræt og faglig fordybelse. Man kan dog sagtens sige, at netop Tønder Festival giver mulighed for at fordybe sig i kultur og musik. Efter borgmester Henrik Frandsens og gæstetaler Aaja Chemnitz Larsens korte taler, åbnede Basco & DR Big Band Open Air-scenen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Ingen festival uden lidt flydende. De første gæster lod sig hurtigt lokke af de væskende fadøl torsdag middag. Foto: Hans Chr. Gabelgaard