Tønder Festival-ledelse: Vi er rigtig glade - og lidt trætte

Tønder Festival 2018 er mandag et overstået kapitel. Men kapitlet har været et langt, velskrevet eventyr, som endte lykkeligt. Salget af armbånd sætter rekord.

Havde festivalen været et eventyr, var det langt, velskrevet og til sidst havde prinsen og prinsessen fået hinanden. Årets udgave af Tønder Festival er simpelthen et lykkeligt eventyr.

Direktør for Tønder Festival, Kirstine Uhrbrand, holdt sammen med den kunstneriske leder, Maria Theessink, søndag formiddag et pressemøde for at gøre status på årets udgave af Tønder Festival.

Maria Theessink kunne fortælle, at det ikke var bevidst, at mange af de store publikumsmagneter var lagt om torsdagen - det kunne simpelthen ikke flaske sig anderledes, forklarede hun på pressemødet.

- Vi er glade for, at så mange har fået øjnene op for Tønder Festival, sagde Uhrbrand og afslørede, at der til festivalen er solgt 7599 partout-armbånd, hvor den tidligere rekord fra sidste år sagde 7012 - det er en fremgang på otte-ni procent.

De to festivalledere kom også ind på besøgstallet, der allerede fra om torsdagen, hvor navne som Lukas Graham og Michael Falch formåede at trække folk til festivalpladsen. Og der var mange. Faktisk har der sjældent - om nogensinde - været så mange på pladsen torsdag.

Early bird

Det store spørgsmål er så, om Tønder Festival skal være større? Det er noget ledelsen vil diskutere på evalueringsmødet efter festivalen.

Kirstine Uhrbrand lod dog vide, at man har en buffer, og har mulighed for at lukke endnu flere gæster ind på pladsen. Men det gælde om at holde balancen, så festivalgæsterne ikke føler sig som burhøns. Desuden er der en øvre grænse for, hvor meget pladsens logistik kan klare.

- Tønder Festival er en intim festival, og det vil vi bevare. Det er rigtig, rigtig vigtigt for os, at stemningen er den rigtige, sagde direktøren og henledte sammen med den kunstneriske leder opmærksomheden på, at der allerede mandag klokken 10 åbnes for et begrænset early bird-billetter til en billigere pris end normalt.

De første navne til Tønder Festival 2019 blev også annonceret; Og dermed kan eventyret fortsætte i 2019, hvo blandt andre Old Man Luedecke fra Canada, amerikanske Chris Smither og engelsk-skotske The Tweed Project.