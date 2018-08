Tønder Festival - Program fredag 24. august

10: Sophie Zelmani (SE) - Bolero 10: Mød IWGIA (organisation for oprindelige folk) - Pumpehuset 10:30: Skolekoncert 2018: Lukas Graham, FolkBALTICA og Folkekons - Open Air 10:45: Skipinnish (SCO) - Telt 2 12:15: Sam Kelly & The Lost Boys (UK) - Telt 1 13: Vassvik (NO) - Bolero 13: Artist Talks - Hi Fi Scenen: William Crighton - Pumpehuset 13:45: Michael McGoldrick, John McCusker & John Doyle (SCO/IRL/UK) - Telt 2 14:45: 3Hattrio (USA) - Pumpehuset 15: The Dead South (CAN) - Open Air 15:15: The Brother Brothers (USA) - Visemøllen 15:30: Sam Outlaw (USA) - Telt 1 16: Direkte radio: DR P5 LIVE - Bolero 16:15: Folk Spot Denmark 2018 - Klubscenen 16:30: William Crighton (AUS) - Pumpehuset 17: Vishtèn (CAN) - Telt 2 17: Joey Landreth (CAN) - Visemøllen 17:15: Folk Spot Denmark 2018 - Klubscenen 18:15: Folk Spot Denmark 2018 - Klubscenen 18:15: Cóig (CAN) - Pumpehuset 18:45: Tami Neilson (CAN/NZ) - Telt 1 18:45: Dusty Heart (USA) - Visemøllen 19:15: Folk Spot Denmark 2018 - Klubscenen 19:15: The Secret Sisters (USA) - Bolero 19:45: Oysterband (UK) - Open Air 20: Romengo (HU) - Pumpehuset 20:15: Tide Lines (SCO) - Telt 2 20:30: All Our Exes Live in Texas (AUS) - Visemøllen 21:30: JD McPherson (USA) - Open Air 21:45: The Chair (SCO) - Pumpehuset 22: Colter Wall (CAN) - Telt 1 22:15: Luke Winslow-King (USA) - Bolero 22:15: Signe Svendsen (DK) - Visemøllen 22:45: Laura Mo (DK) - Klubscenen 23:30: B. B. King Tribute feat. Mike Andersen, Shaka & James Loveless, Thorbjørn Risager med flere (DK, D) - Telt 2 00: Pretty Archie (CAN) - Visemøllen 00:30: Bastard Kvintet (DK) - Klubscenen 01: Caamp (USA) - Bolero 01:15: Skerryvore (SCO) - Telt 1