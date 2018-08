Under Lukas Grahams koncert på open air scenen torsdag aften kunne festivalledelsen for første gang melde om udsolgt af partout-armbånd.

Tønder Festival: Allerede i forsommeren i år kunne festivalledelsen se, at de senere års tendens med stigende billetsalg fortsatte, og på åbningsdagen torsdag kunne Tønder Festival så melde om udsolgt på partout-billetter.

Trods den hårde konkurrence på festivalmarkedet i Danmark har Tønder Festival de seneste år oplevet fremgang.

Fra 2013 til 2017 steg publikumstallet med 25 procent, og i 2017 var der publikumsrekord.

Det var derfor en meget glad og yderst tilfreds festivalledelse, der torsdag aften kunne melde om udsolgt af festivalens mange tusinde partout-billetter for første gang, siden festivalen blev til en armbåndsfestival i 2012:

- Vi er utrolig glade for, at vi i dag kan melde om udsolgt på partout-armbånd. Det betyder, at endnu flere har fået øjnene op for Tønder Festival, og så er det en slags milepæl for os. Vi kan ikke sige nok tak til alle de mennesker, som bakker op om festivalen, lyder fra Tønder Festivals administrerende direktør, Kirstine Uhrbrand, i en pressemeddelese.