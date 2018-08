Tønder Festival kunne for første gang melde om udsolgt af partout-billetter, Lukas Graham tog kegler, og festivalens protektor, prinsesse Marie, tog familien med til festival. Festivalens publikum blev forkælet med endnu flere muligheder for at stille sulten, og også den musikalske sult kunne på årets festival stilles med et mere varieret udvalg af musikgenrer.