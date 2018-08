Telenor indsætter ekstra mast under festival

Tønder: Under Tønder Festival bliver der pres på mobildækningen i Tønder Kommune, og derfor vælger Telenor at sætte en ekstra mobilmast op. Det meddeler teleselskabet i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at vores kunders vellykkede oplevelse af en festival som Tønder Festival ikke alene afhænger af festivallen, men ligeledes af den gode mobildækning. Vi kan se, at uploads på vores eventmast fylder langt mere sammenlignet med vores almindelige mobilmaster, hvilket hænger sammen med, at kunderne i stor stil opdaterer deres sociale medier undervejs med billeder og videoer af oplevelser og koncerter, udtaler netværk- og udviklingsdirektør i Telenor, Peter Ditlev Nødbak.