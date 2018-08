TØNDER FESTIVAL: I mange år har Tønder Festivals gæster kunnet finde et rigt varieret udbud af både mad og drikke. Og selv om nogen måtte mene, at der da er rigeligt med boder, så er der kommet endnu en række til til højre for Open Air-scenen, når man står og kigger "ned" på musikken fra pladsen.

Her i en lille enklave bydes der fra forskellige boder på fastfood under navnet streetfood. Streetfood er vel at sammenligne med en dansk hotdog - hurtig og let mad - der kan tages med på farten.

Boderne byder på streetfood fra Mexico, Indien og Jamaica. I sidstnævnte bod står Chris Pinder - en ægte jamaicaner - som for 16 år mødte en dansk pige, og så er den egentlig ikke længere. Nu byder han med udgangspunkt i Herning på ægte jamaicansk mad. Håndlavet, vel at mærke.