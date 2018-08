Smølfer og børn hyggede sig på festivalpladsen

TØNDER: Mens de mange frivillige knokler for at blive klar til torsdagens åbning af Tønder Festival, så er der også tid til at hygge rundt om på den travle plads.

Tirsdag fik en gruppe børn fra den tyske børnehave i Tønder en rundvisning på festivalpladsen. Og det var ikke hvem som helst, der tog sig af børnene, det var de blå smølfer, der efterhånden er blevet en institution på festivalen. Der var i øvrigt også tid til at spille og synge foran pladsen ved Telt 1, hvor der om få dage lyder andre, højere toner.