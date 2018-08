Prinsessen kommer: Festivalglæde over royalt besøg

TØNDER: Årets Tønder Festival bliver med royal deltagelse. Festivalen har i en pressemeddelelse offentliggjort, at dens protektor prinsesse Marie kommer på besøg.

Prinsessen, der har været festivalens protektor siden 2009, har sagt ja til at besøge festivalen fredag eftermiddag den 24. august. Hun har, siden hun blev protektor, besøgt festivalen flittigt, og under tidligere besøg har hun blandt andet hørt koncerter og mødt nogle af de mange frivillige.

Årets besøg vækker glæde.

- Vi er superglade for, at hun kommer, for det er jo dejligt at have en protektor, der interesserer sig for festivalen, fortæller kunstnerisk leder Maria Theessink.

I 2016 havde prinsessen familien med, da hun kom på besøg. Om det også er tilfældet i år, ved Maria Theessink endnu ikke.

Hvad prinsessen skal opleve under festivalen, er ikke på plads.

Maria Theessink oplever, at prinsessebesøg giver omtale i medier, som ellers normalt ikke er så festivalinteresserede.

- Det er dejligt at få spredt budskabet om vores festival i så mange medier som overhovedet muligt, siger hun.

Tønder Festival begynder i år torsdag den 23. august, og på plakaten er blandt andre Lukas Graham, Michael Falch, Anne Linnet, The Mavericks, Kellermensch og Skerryvore.