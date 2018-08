Prinsesse skal se børneunivers: Se hendes festival-program

Tønder Festival: Når prinsesse Marie fredag gæster Tønder Festival, kommer hun både til at høre musik og se flere af festivalens områder.

Programmet for hendes besøg foreligger nu, og det begynder klokken 16.15, hvor der er officiel velkomst og modtagelse ved formand for Tønder Festival Fond, Stig Bang Mortensen. Her får prinsessen, der er protektor for festivalen, udleveret et armbånd.

Derefter besøger prinsesse Marie det nye børneunivers, hvorefter hun skal se vadehavsområdet.

Fra vadehavsområdet går hun mod telt 2, hvor hun skal høre noget af Vishténs koncert. Derefter skal hun besøge Outlaw Village. Klokken 17.45 skal hun gå mod backstage-området ved telt 1, og det officielle program slutter.

I 2016 havde prinsesse Marie familien med på festivalen, men ifølge programmet kommer hun i år alene. Tønder Festivals værter er Stig Bang Mortensen og Heidi Iwersen, mens borgmester Henrik Frandsen er ledsager fra Tønder Kommune.