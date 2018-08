Prinsesse Marie tog familien med til Tønder Festival

- Jeg nyder at være her, lød det.

Hun understregede samtidig, at hun var glad for at besøge festivalen.

På spørgsmålet om hvorvidt hun troede, der ville vente noget særligt næste år, når hun for tiende gang - formentlig - gæster Tønder Festival, lød det fra prinsessen med et stort smil:

Prinsesse Marie er protektor for festivalen, og det har været en næsten fast tradition, at hun gæster festivalen. I år var det niende gang, hun lagde vejen forbi.

Tog familien med

Det var oprindelig meningen, at prinsesse Marie skulle besøge Tønder Festival på egen hånd, men hun havde inviteret hele familien med.

Både prins Henrik og prinsesse Athena nød åbenlyst at udforske festivalens nye børneområde. Her blev der tid til både at kaste efter dåser, spille stikbold, og prins Joachim måtte give Athena en hånd, da hun prøvede at gå på stylter.

Børnenes leg betød, at de kongelige gæster allerede her kom bagud i forhold til tidsplanen, hvorfor der ikke blev tid til at besøge Vadehavsområdet på festivalen. Til gengæld blev der tid til at få en is og en kop kaffe, inden turen gik videre til telt 2, hvor den kongelige familie fik lejlighed til at lytte til et par numre med Vishtèn. Her fik prinsesse Athena og prins Henrik gode pladser, da de blev løftet op og sad på skuldrene af henholdsvis prins Joachim og borgmester Henrik Frandsen.