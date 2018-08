Nyt børneunivers begejstrer på festival

Tønder Festival har i år etableret et område for børn. Her kan de små både grave efter guld og lege med adskillige legesager.

Tønder Festival: Små og store legebørn kan i år have det ekstra sjovt på Tønder Festival. I et område ved indgang øst står festivalen i samarbejde med DGI Sønderjylland for et børneunivers med adskillige aktiviteter.

Her kan der graves efter guld, kastes med hestesko, spilles kæmpemikado og meget mere.

Natalie Jacobsen og sønnen Nico Jacobsen fra Tønder kastede med hestesko efter en stang. Det nye område var populært hos dem.

- Det er sjovt, fortalte seks-årige Nico Jacobsen, der allerede havde prøvet en del af aktiviteterne.

Natalie Jacobsen syntes, at området var dejligt.

- Det er rart at have et sted, hvor man kan trække sig lidt væk, fortalte hun og pegede på, at man stadig har musikken i baggrunden - således følte hun sig også i børneuniverset som en del af festivalen.

Området er etableret, så man kan se ned på open air-scenen, og musikken strømmer op mod de legende.