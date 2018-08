Nedtællingen til Tønder Festival er begyndt

Direktørens favoritter

Administrerende direktør på Tønder Festival, Kirstine Uhrbrand, har ikke meget tid til at lytte til musik under selve festivalen. Alligevel har hun tre koncerter, hun ikke vil gå glip af:- Jeg er vild med vores tema om oprindelige folkeslag, og jeg glæder mig til at høre Nive Nielsen fra Grønland. Det nåede jeg ikke sidste år. (Pumpehuset, lørdag klokken 14.45)



- Jeg vil da også vildt gerne høre Lukas Graham (Open Air, torsdag klokken 19)



- Og så har musikerne fra folkemusikkonservatoriet 20 års jubilæum, hvor de stiller med en musiker fra hver årgang. Det er da lidt stort. Det glæder jeg mig til. (flere koncerter på forskellige scener under festivalen)