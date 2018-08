Den 44. udgave af Tønder Festival blev skudt i gang torsdag middag med musik og taler. Gæstetaler påpegede, at Tønder Festival og musik bygger bro.

Tønder Festival: Så er der atter gang i Tønder. Festivalpladsen blev torsdag middag åbnet med flagende børn, levende musik og taler ved Tønderborgmester Henrik Frandsen (V) og det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen.

Et af årets temaer til Tønder Festival er oprindelige folkeslag. I sin tale påpegede Aaja Chemnitz Larsen, at hun som grønlænder oplever, at kunst og kultur - og herunder musik- forener folk på tværs af folkeslag.

- Jeg er stolt og ydmyg over at åbne den 44. Tønder Festival. Oprindelige folkeslag har været sårbare, men i disse dage er det heldigvis forbi. Vi har rettigheder og udvikling, og kan skabe nye fortællinger, sagde Aaja Chemnitz Larsen, der er valgt for partiet Inuit Ataqatigiit.

Hun tilføjede, at viden om oprindelige folkeslag opnås med kunst og kultur.

- Det er musik og dermed Tønder Festival en del af. Musik og kultur er med til at bygge bro og binde os sammen mere end det skiller os ad, sagde Aaja Chemnitz Larsen og tilføjede, at Grønland har mange dybe traditioner for den musiske fortælling.