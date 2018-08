Lukas Graham fyrede op under festivalen

- Jeg har glædet mig til at skulle hjem til Tønder og spille lidt, sagde forsangeren og fortsatte med ørehængere som Take the world by storm, Strip no more og Criminal mind.

Tønder Festival: Bandet Lukas Graham med forsanger Lukas Forchhammer Graham i front formåede torsdag aften at fyre godt op under Tønder Festival til en velbesøgt koncert på Open Air-scenen.

Jeg nåede at give én koncert på Tønder Festival, før min far døde. Koncerten var lige hér.

- Det er næste generation, det handler om, lod sangeren vide og slog over i nummeret You're not there.

- Jeg nåede at give én koncert på Tønder Festival, før min far døde. Koncerten var lige hér, sagde Lukas Forchhammer Graham og sendte en hilsen til sin afdøde far, Eugene Graham, som bragte Tønder Festival ind i sønnens univers.

Personlig koncert

Siden fulgte numre, der har snurret aggressivt på P3's playliste: Mama said, Drunk in the morning og 7 years.

Der er ingen tvivl om, at koncerten på Open Air-scenen havde stor betydning for Lukas Forchhammer Graham, der sluttede af med Funeral, og som ud over hilsnen til sin far, nåede at proklamere sin kærlighed til Violas mor - og Grahams kæreste - til hvem han havde dedikeret et helt nyt nummer, som publikum fik lov at høre.

At Tønder Festival også er leveringsdygtig i musik til de unge, falder ikke overraskende i god jord hos netop the next generation.

- Det er rigtig godt. Lukas Graham er en kunstner, som de unge kender. Jeg er sikker på, at der er flere unge, som ser ham og som måske kan lære andet af musikken at kende, siger 17-årige Sofie Lange, der havde lillesøster på seks år, Johanne, på skuldrene under koncerten.