Line Hansen og Dorthe Brandt havde nok at se til ved bommen ved indgangen til festivalpladsen. Kørselstilladelserne skulle tjekkes.

- Vi har walkie-talkier, så vi kan komme i kontakt med folkene på pladsen. Så hvis vi har brug for hjælp, er i tvivl om noget, eller føler os pressede, så kan vi bare kalde over radioen, forklarer Dorthe Brandt.

Varebiler, lastbiler, personbiler, biler med campingvogne og også en enkelt såkaldt kabinescooter skabte god trafik og en anelse kaos ved indgangen. Men de to vagter ved bommen, Dorthe Brandt og Line Hansen, tog det hele med ophøjet ro og et smil.

Tønder: Der var en del at se til ved bommen, der er med til at regulere trafikken ind og ud af festivalpladsen i Tønder, da avisen kiggede forbi onsdag formiddag.

Kræver overblik

Det er ikke kun reguleringen af biler og lastbiler, der strømmer til fra flere retninger, der kræver overblik. Det gør også de fem-seks forskellige slags kørselstilladelser, som Dorthe og Line jonglerer med.

- Vi skal først tjekke, om de har en tilladelse, og dernæst om den også er udfyldt. Den skal selvfølgelig være udfyldt, for ellers kan man bare give den videre til en anden bil. Hvis de ikke har en tilladelse endnu, men skal have adgang til pladsen, så skal vi give dem den rigtige tilladelse. Så der er en del at holde øje med, forklarer Line Hansen.

Det er også hendes første år som vagt ved bommen, men hun har til gengæld været frivillig på festivalen gennem mange år.

- Ja da. Jeg er jo fra Tønder. Og så kan jeg også godt lide at være frivillig. Faktisk har jeg gennem en del år været frivillig ved en del festivaler andre steder i landet også, fortæller hun.