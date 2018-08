Over 50 års rejser med guitaren under armen fornægter sig ikke. Allan Taylor tryllebandt Pumpehuset på Tønder Festival - og satte trumf på, da han hev en ganske særlig gæst ind fra højre.

TØNDER FESTIVAL: Engelske Allan Taylor har et helt særligt bånd til Tønder Festival, og med over 50 års erfaring og inspiration at dele ud af, har han et stort arsenal af gode historier og sange, der vækker omtanke.

Det var et populært tiltag på førstedagen af Tønder Festival, hvor Pumpehuset mildest talt var fyldt - faktisk stod gæsterne helt ud af døren, og det med god grund, for Taylor sætter tankerne i spil - og sådan har det været lige siden dengang turen første gang gik ud i verden fra hjemstavnen Brighton i England. Hvilket Taylor meget passende fulgte op med sangen Brighton Beach og spørgsmålet om, hvad hjemme egentligt er.

Taylor er også god, britisk humor. Koncerten blev spillet på to Martin-guitarer. Venligst udlånt - men ikke stemt:

- Tak til min danske ven Anders, som altid låner mig hans to smukke Martin-guitarer, når jeg spiller her. Desværre stemmer han aldrig de her tingester!