Intimt interview med australske William Crighton

Få tilhørere havde fundet vej til Pumpehuset for at høre artist talk med australske William Crighton. Det var en skam.

For eksempel forklarede han, at han fik idéen til nummeret Happiness, da han lå på en græsplæne og pludselig lå med en myre mellem fingrene og havde en dialog med den ufrivillige deltager. Happiness er skrevet ud fra myrens perspektiv.

TØNDER FESTIVAL: Den hemmelige artist talk med William Crighton var næsten for hemmelig, da det blev afviklet i Pumpehuset fredag først på eftermiddagen. Af det officielle program fremgik det, at artisten ville blive annonceret på et senere tidspunkt - imidlertid havde meget få fundet frem til Pumpehuset og den stille musiker med det store, sorte skæg, støvler og en blød tropehat virkede ellers som en fyr, der ser anderledes på mange ting.

Aboriginal påvirkning

Det er i øvrigt ikke bare første gang, at William Crighton er til Tønder Festival. Han er såmænd i Danmark for første gang efter at have turneret England rundt i 14 dage. Jetlaggen sidder dybt i kroppen, afslørede han og tilføjede, at danskerne bekom ham venlige og rare. Desuden går vi til biddet.

- I går direkte til sagen, det kan jeg godt lide, noterede han.

Det var sange og numre fra William Crightons andet album Empire, som der blev lyttet til. Imidlertid lyttede bare en lille snes tilhører med. De kunne også høre, at stilen er rå og at Crighton ikke går af vejen for at bruge dommedagsklokker og rå guitar og buldrende trommer i albummets åbningsnummer Fire.

Crighton afslørede, at han også bruger aboriginernes instrumenter. Det var tydeligt, at han nærer stor sympati for Australiens oprindelige befolkning, hvis sjæl altid vil være til stede på det store kontinent.

- Det er ikke fortid, det er ikke nutid. Ånden vil være der altid.

William Crighton kunne et par timer efter høres live - også - i Pumpehuset. Desuden kan han opleves i Visemøllen solo lørdag aften klokken 22.15.