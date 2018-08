Gendannede legender er klar til Tønder

Selv om Tønder Festival formelt set ikke har hovednavne, så er ét af dem amerikanske The Mavericks, som gæster Tønder til årets eneste danske koncert. Her fortæller trommeslager Paul Deakin om bandets vilde tur fra sen-80'ernes Miami over opbrud til genforening og nu Tønder Festival.

TØNDER: Der er gode chancer for at Tønder Festival får lov at gøre lige netop, hvad amerikanske The Mavericks synger i deres i Europa nok mest kendte hit fra 1998, "Dance the night away". For Tønder Festival er en af amerikanernes få europæiske koncerter i resten af 2018 - og den eneste danske.

Det amerikanske band har efterhånden 30 år og både store op- og nedture på bagen. Det hele begyndte i Miami, hvor bandet med forsanger Raul Malo, guitarist Ben Peele, bassist Robert Reynolds og trommeslager Paul Deakin voksede ud af et musikmiljø for punk og alternativ musik. Musik, der egentligt er langt fra den unikke blanding af mange genrer - Americana - der kendetegner bandet i dag.

Og som trommeslager Paul Deakin udtrykker det, så var det unikke lydbillede vejen frem i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Her var nemlig en masse store renoveringsarbejder i gang i storbyen, hvilket i en årrække tillod et stort, alternativt musikmiljø at skyde frem:

- Det blev begyndelsen for os, at vi kunne spille på en masse mere eller mindre tvivlsomme værtshuse. Vi var i den grad country dengang, mens mange andre spillede punk. Så vi var anderledes, og vi viste hurtigt, at det kunne trække folk til. Kort efter stod vi med en pladekontrakt i hånden, og resten er historie, forklarer han.

Arbejdet i Miami blev færdigt, og det kvalte i sidste ende også de små barer og det miljø, der havde bragt navne som The Mavericks og en lang række andre prominente navne frem. Men successen for var sikret, og det hele fortsatte indtil 2004, hvor bandet gik i opløsning, da flere bandmedlemmer ville hellige sig egne projekter.