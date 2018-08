Fokus er rettet mod oprindelige folk

TØNDER FESTIVAL: Under årets Tønder Festival er det muligt at blive klogere på oprindelige folk, hvilket er et af årets temaer. I Pumpehuset kan man således om formiddagen møde organisationen International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) - en organisation, der arbejder for oprindelige folks rettigheder.

IWGIA, der har hovedsæde i København, er i Tønder med en udstilling med blandt andet store portrætter af oprindelige folk. Deltagelsen på festivalen kom i stand, efter at Tønder Festival havde kontaktet organisationen.

- Det er en kæmpe mulighed for os, fortalte direktør i IWGIA, Julie Koch, lørdag.

- Vi vil rigtig gerne have, at flere danskere og andre ved noget mere om de oprindelige folk, fortalte direktøren, og pegede blandt andet på, at oprindelige folk forskellige steder er udsat for forfølgelse - og at de er overrepræsenteret blandt de fattigste.

- De oprindelige folk er også en af nøglerne i klimakampen, sagde Julie Koch og pegede på, at oprindelige folk lever på en bæredygtig måde.