Opbygningen af Tønder Festival er i fuld gang, og både camping- og festivalplads er ved at tage form.

Tønder: Startskuddet til Tønder Festival går først om flere uger, men allerede nu er der liv på festivalpladsen. Pladsansvarlig Glenn McPherson går for tiden rundt og udbedrer nogle af de kritikpunkter, som festivalen fik sidste år. Der var blandt andet kritik af, at der kunne høres musik fra flere forskellige scener på samme tid. Det bliver der nu gjort op med, da festivalen har besluttet at bygge en lydmur for at komme problemet til livs: - Den skal minimere støjen, så man kun kan høre kunstneren fra den scene, som man står ved. Det er til glæde for både kunstneren og publikum, siger Glenn McPherson.

Om festivalen Tønder Festival er mere end 40 år gammel og finder i år sted fra torsdag den 23. august til søndag den 26. august.Blandt de mere kendte navne på plakaten er i år Lukas Graham, The Mavericks og Anne Linnet.



Festivalen har i år oprindelige folkeslag som tema



Som noget nye etableres et street food område ved Open Air scenen.

Pionergruppe bygger lydmuren Den nye lydmur bliver bygget af pionergruppen, der består af omkring 30 frivillige. En af dem er Bent Riisberg, der har arbejdet i over 50 år som tømrer, men nu er gået på pension. Han bruger omkring 250 timer om året på at hjælpe til med at gøre festivalen helt klar. De sidste par uger har han mødt ind 3-4 gange om ugen. For Bent Riisberg startede det hele for 11 år siden, da han flyttede til Tønder og ikke havde et netværk i byen: - Jeg skal ikke sidde der hjemme bag vinduet. Det her holder mig i gang. Jeg nyder at komme her og har fået mange nye venner ved at være frivillig på festivalen, siger Bent Riisberg.