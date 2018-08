Festival med godt billetsalg og nye tiltag

Billetsalget er gået godt forud for Tønder Festival. Lørdag er den mest populære dag.

Tønder Festival: Omkring 400 musikere, cirka 200 tilmeldte pressefolk, 2600-2700 frivillige, en festivalplads med flere nye tiltag og et stort publikum. Det er ingredienserne til årets Tønder Festival, som administrerende direktør Kirstine Uhrbrand og kunstnerisk leder Maria Theessink torsdag satte ord på ved et pressemøde forud for åbningen.

- Som vi også har meldt ud tidligere, ser det godt ud med billetsalget, fortalte Kirstine Uhrbrand.

- Det har været en fornøjelse at følge billetsalget dagligt, sagde hun.

Der er stadig endagsarmbånd til salg til alle dage, men folk må godt skynde sig at købe, mente det administrerende direktør.

Lørdag er den dag, der er solgt flest armbånd - det er også traditionelt den dag, der er flest på pladsen.

- Vi har også solgt mange flere torsdagsarmbånd end normalt, fortalte Maria Theessink.

Flere af årets store navne, herunder blandt andre Lukas Graham, Michael Falch og The Mavericks spiller da også torsdag.