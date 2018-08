Ejendomsmægler og Tønders egen Hammerslags-ekspert, Michael Riis, stod for at præsentere husene undervejs på turen. Ved hvert af husene fik en lokal ildsjæl, her Valborg Wind fra lokalrådet i Arrild, lejlighed til at præsentere lokalområdet. Foto: Betina Skjønnemand

40 gæster deltog onsdag i 4+ arrangementet Hammerslag. Formålet var at se på huse og blive klogere på, hvor meget hus man får for pengene i Tønder Kommune.

Tønder Kommune: 40 kommende gæster på Tønder Festival var onsdag med på en tur rundt i Tønder Kommune. Her skulle de se, hvor meget hus man kan få for pengene, hvis man vælger at købe et hus i den sydvestlige del af landet. Deltagerne kiggede på huse i både Tønder, Sæd, Øster Højst, Agerskov, Arrild og Bredebro, inden vinderen i Tønders Hammerslag kunne findes. Til at styre løjerne var ejendomsmægler og Tønders egen Hammerslags-ekspert, Michael Riis, klar til at guide gæsterne rundt. - Det er et rigtig godt arrangement, hvor vi får mulighed for måske at støbe nogle kugler og sætte nogle tanker i gang hos deltagerne. Det er ikke fordi, vi får solgt noget i dag, men det er med til at skabe opmærksomhed omkring huspriserne i kommunen, forklarer Michael Riis. Han kunne afsløre, at det ikke var alle gæsterne på turen, der havde været lige heldige med deres gæt. - Altså nogen har været gode. Vi har haft et par, der ramte plet på et hus. Men så har vi også haft nogen, der var en million fra prisen. Så det har været lidt blandet, konstaterer Michael Riis med et smil.

- Vi flyttede fra Tønder i 1981, og kommer stadig tilbage hvert år til festivalen. Jens Riggelsen, Valby.

4+ arrangementer 4+ er fællesbetegnelsen for en række arrangementer, der finder sted i de fire dage op til, at årets Tønder Festival begynder.I år har de festivalgæster, der har valgt at bruge et par ekstra dage i Tønder forud for festivalen kunnet deltage i blandt andet gourmetmiddag med Thomas Rode, Hammerslag med Michael Riis, en lokal ølsmagning, pubquiz på Hagge's Musik Pub og meget andet.



Det er i år fjerde år i træk, der arrangeres 4+ arrangementer.

Garvede 4+ deltagere Da bussen stoppede ved Arrild Ferieby, kunne Anne Sandemand og Sven Schrøder fra Hinnerup ved Aarhus afsløre, at turen var ren hygge for dem. - Vi har boet i 40 år, hvor vi bor nu, så det laver vi ikke sådan om på, siger Anne Sandemand. Hammerslag-turen var blot et af de i alt tre 4+ arrangementer, som parret har valgt at deltage i i forbindelse med årets festival. Udover Hammerslag har de også været en tur på Rømø og på Grænseløs safari. - Vi har været med til 4+ arrangementer, siden det startede. Vi var med på den allerførste østerstur med Iver Gram. Og vi var kun os to deltagere, lyder det videre fra Sven Schrøder. Parret var lidt i vildrede i forhold til, hvad prisen for sommerhuset i Arrild Ferieby skulle være. - Vi aner ikke, hvad vi skal gætte. Jeg er ikke så vild med huset, afslørede Anne Sandemand, og parret fik sig forhandlet frem til et bud på 530.000 kr.

Måske på vej For ægteparret Lis og Jens Riggelsen var området ikke nær så ukendt, som for mange af de øvrige deltagere. Godt nok bor parret i Valby, men de stammer begge fra Tønder-egnen. - Vi flyttede fra Tønder i 1981, og kommer stadig tilbage hvert år til festivalen, afslørende Jens Riggelsen. Parret ville ikke udelukke, at de kunne finde på at vende hjem til Tønder på et tidspunkt, og var derfor også interesserede i, hvordan huspriserne så ud. - Efterhånden som vi nærmer os pensionsalderen, så tænker man da lidt over det. Så vi er ikke afvisende overfor, at vi kan finde på at flytte tilbage, siger Jens Riggelsen. Da det kom til prisen på huset i Arrild, var også Jens og Lis Riggelsen lidt på bar bund. - Det er godt nok svært. Vi ligger ellers godt med, hvis vi tager resultatet fra alle husene indtil nu, men det har været lidt svingende. Men jeg tænker, at vi ender på et bud på 600.000 kr. for huset her i Arrild, lyder det fra Lis Riggelsen.