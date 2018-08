Den 44. udgave af Tønder Festival er klar til start

Tønder Festival: Årets udgave af Tønder Festival er så småt ved at være klar til åbningen. Et par timer før den officielle åbning, hersker der hektisk aktivitet i hver krog af festivalen. Der bores, stilles borde og bænke op, slæbes skraldespande, og de sidste søm slås i.

I området Outlaw Village har arbejdssjakket bestående af 10 mand kæmpet den sidste uges tid med at få området og kulisserne op at stå.

Klokken 10 var arbejdet overstået.

- Nu er vi færdige. Så skal der bare støvsuges, lød det fra Torben Hjelm, der er fra Aarhus.

Til hverdag er han buschauffør for handicappede, men de sidste tre år har han brugt to uger af sommerferien på at opbygge Tønder Festival.

- Vi har et kanonsammenhold, konstaterer Torben Hjelm, der i starten tog til festival i Tønder for at "slippe for konen".

Siden er hun fulgt med, griner han.

Tønder Festival åbner med DR Big Band & Basco klokken 12.30 på Open Air-scenen. En halv time forinden bliver portene til festivalområdet åbnet.