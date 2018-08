Alex Nyborg Madsen: Det skal du høre på Tønder Festival torsdag

Radioværten synes, at årets festivalprogram er fint, men han savner et overraskende hovednavn. Han kommer her med et tip til festivalgæsterne.

- Det er sådan et meget godt eksempel på nogle af dem, der ligger lige på kanten af noget, der godt pludselig kunne gå hen og blive et gennembrud. Det er retro på den fede måde, siger Alex Nyborg Madsen.

Tønder Festival: Alex Nyborg Madsen, der sammen med Søren Rebbe skal lave live-radio til P5 under årets Tønder Festival, deler gerne ud af gode råd til koncertoplevelser. Og hvis han skal give et tip til, hvad folk skal opleve på Tønder Festivals første dag, peger han på søsterduoen The Secret Sisters.

Masser at byde på

Det samlede program betegner radionværten som "fint".

- Sådan helt personligt, så mangler jeg sådan lidt et hold da op-hovednavn. Jeg ved godt, at Mavericks måske lidt er tænkt i den retning, siger Alex Nyborg Madsen.

Han ønsker ikke, at det skal lyde som om, han peger fingre - han er opmærksom på, at økonomien også spiller en rolle.

- Men ellers så synes jeg som altid, at det er sådan et godt program, hvor det igen lykkes dem også at falde over nogle navne, som er ukendte, men som har masser at byde på, fortæller radioværten.

Han mener, at festivalen er god til at finde navne, der er lige på vippen til at kunne gå hen og bryde igennem.

Alex Nyborg Madsen og Søren Rebbe sender i år fra spejlteltet Bolero fredag, lørdag og søndag.