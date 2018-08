Ærgerligt afbud rammer Tønder Festival

- Vi er kede af aflysningen og ønsker Gawurra alt det bedste. Vi håber, at vi kan præsentere ham for vores publikum i 2019, fortæller hun.

Opbakning

Midt i ærgrelsen finder Maria Theessink også grund til at glæde sig. Det har således ikke været svært at finde musikere til at spille de to koncerter, hvor Gawurra skulle have optrådt.

Pretty Archie træder til og spiller koncerten i telt 2 lørdag klokken 13.15, og The Chair indtager Klubscenen søndag klokken 20. Begge bands skulle i forvejen spille på festivalen.

- Det er fantastisk med den opbakning, musikerne giver, fortæller Maria Theessink.