Lørdag spillede Højer Frivillige Brandværnsorkester en helt speciel koncert. Ikke nok med at orkestret selv fyldte 95 år - så spillede Johann Rasmussen for sidste gang i en 65 år lang karriere. Den sidste strofe er dermed spillet.

HØJER: Lørdag blev et dobbeltjubilæum markeret med god musik på Højer Brandstation. Det var Højer Frivillige Brandværnsorkesters 95-års fødselsdag og samtidig markeringen af, at tubaspiller gennem mere end en menneskealder, Johann Rasmussen, har spillet sin sidste strofe - efter at have været brandværnsorkestrets faste anker i intet mindre end 65 år.

Johann Rasmussen mener selv, at han gennem årene har spillet langt over 1000 koncerter.

- Jeg tror, det er blevet til et sted mellem 1500-2000 koncerter. Men jeg kan ikke spille mere nu. Jeg kan simpelthen ikke få tubaen op, da den er for tung, erkender den 81-årige musiker.

De mange fremmødte på brandstationen kunne foruden brandværnsorkestrets toner også høre det tyske sømandskor, Die Blauen Jungs, der slog stemningen an med muntre sømandsviser.