Zeppelin-projekt scorer million-støtte

Zeppelinbasens flyhangar er udset til at være omdrejningspunkt for et kommende oplevelses- og formidlingscenter af »international karakter« om første verdenskrig, luftfarten og basens storhedstid. Hangaren dannede sidste år bl.a. rammen om en reception i forbindelse med forpremieren til filmen "I krig og kærlighed", der bl.a. er optaget i Soldaterskoven. Foto: Elise Rahbeck

Jyllands-Postens Fond bevilligede onsdag en million kroner til projektet Zeppelin Tønder, der er sat i værk for at skab et oplevelses- og formidlingscenter af international karakter i Tønder.

TØNDER: Projekt Zeppelin Tønder har for alvor fået luft under vingerne. Onsdag modtog projektet et legat på en million kroner fra Jyllands-Postens Fond. Det skriver avisen i dagens udgave. Legatet er det første større beløb til Zeppelin-projektet, der har ambitioner om at skabe et oplevelses- og formidlingscenter af international karakter i Tønder. Ud over at bidrage med det kontante indgår Jyllands-Postens Fond også som strategisk partner for projektet. Det tillægger Tønders borgmester Henrik Frandsen endog meget stor betydning. - En million kroner er mange penge, som vi er dybt taknemmelige for. Men samtidig må jeg understrege, at betydningen af, at have Jyllands-Postens Fond med ombord er enormt vigtigt, også fordi fonden har et fantastisk netværk og nogle vigtige erfaringer med store museale projekter", siger Henrik Frandsen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Flyhangaren i Soldaterskoven nord for Tønder var dømt til nedrivning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Zeppelinbasen Zeppelinbasen i Soldaterskoven nord for Tønder har efter mange år i glemmebogen på det seneste opnået national bevågenhed. Først var basens flyhangar, der er eneste tilbageværende bygning, dømt til nedrivning. Herefter kom den på finansloven med et beløb på tre millioner kroner. Tønder Kommune bevilligede ligeledes et millionbeløb, og sidste efterår sikrede en byttehandel mellem Tønder Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet, at den historiske flyhangar og 13 hektar omkringliggende jord i Soldaterskoven nord for Tønder ville komme på kommunale hænder.

Trecifret millionbeløb Pengene fra Jyllands-Postens Fond er langt fra nok til at starte et byggeri. Men det kan være startskuddet til noget stort. Nu skal projektet udvikles og gøres klart, så man kan forsøge at få finansieringen i hus hos de store fonde, siger Henrik Frandsen til Jyllands Posten. - Vi skal vi i gang med at udforme projektet, hvilket skal foregå i år og måske også næste år. Det passer med, at der er 100-års jubilæum for genforeningen i 2020, siger Henrik Frandsen. Borgmesteren forventer, at der bliver brug for et trecifret millionbeløb, hvis det skal kunne lade sig gøre. Ud over at henvende sig mod danske fonde kigger man også på de tyske, som man mener kan se fordele i projektet.