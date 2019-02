Zeppelin Tønder søger chef: Årsløn på 1.000.000 kroner

Sådan har man tidligere forestillet sig, at flyhangaren ved Zeppelinbasen kunne komme til at se ud. Nu søger Tønder Kommune efter en chef, der skal stå i spidsen for hele projektet. Computergrafik: Oesten Arkitekter, Aabenraa

Projektet Zeppelin Tønder søger efter en projektchef til at brande og markedsføre det kommende oplevelses- og formidlingscenter nord for Tønder. Kommunen lokker med en årsløn på én million kroner.

TØNDER: Kunne du tænke dig at tjene én million kroner om året? Hvis ja, så læs videre her. For Tønder Kommune søger en projektchef til Zeppelin Tønder, der skal være et oplevelses- og formidlingscenter ved Zeppelinbasen nord for Tønder. Og for den rette person med de rette kvalifikationer stiller Tønder Kommune en årsløn på op til 1.000.000 kroner i udsigt. Vel at mærke bruttokroner - det vil sige inklusiv pension, feriepenge og så videre - før skat. - Vi har visioner og en idé for udvikling af hele området. Vi har store ambitioner for projektet, som skal helt op at ringe. Projektchefen skal professionalisere og konceptudvikle Zeppelin Tønder, siger borgmester Henrik Frandsen (V), der altså lokker med en løn, der skal få mulige kandidater ud af busken.

Vi har brug for en projektchef af en vis kaliber. Hvis vi vil det, skal den have fuld gas næste år. Henrik Frandsen (V), borgmester, om planerne for Zeppelin Tønder

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Der er sket meget med flyhangaren i Soldaterskoven på ganske kort tid. For få år siden troede man, at den var tabt for altid. Nu skal den være med til at brande hele Tønder Kommune som et oplevelsesfyrtårn. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Fuld gas Hvis Tønder Kommune skal have det fulde potentiale ud af Zeppelin Tønder, kræver det handling. Netop Zeppelinbasen indgik i den aktuelle film "I krig & Kærlighed". Desuden er første verdenskrig netop nu i vælten, og så nærmer 100-års jubilæet for genforeningen i 1920 sig med hastige skridt. - Vi har brug for en projektchef af en vis kaliber. Hvis vi skal lykkes, skal det være i år eller senest næste år. Hvis vi vil det, skal den have fuld gas næste år, siger Frandsen og kalder Zeppelin Tønder for et "ambitiøst projekt af internationale ambitioner". Henrik Frandsen tilføjer, at man lige nu arbejder på de afgørende drøftelser med en "strategisk partner". Navnet på partneren forbliver indtil videre en hemmelighed, men ifølge Frandsen er den villig til at skyde én million kroner i udvikling af konceptet for Zeppelin Tønder. Det er dog en forudsætning, at også Tønder Kommune samtidig bidrager med et tilsvarende beløb, så der samlet er to millioner kroner til rådighed til udarbejdelsen af planerne.

Nationalt fyrtårn Ifølge borgmesteren har man fra Tønder Kommunes side store planer med hele området. Zeppelin Tønder skal simpelthen have "økonomi og besøgstal, der gør det til et førende nationalt fyrtårn inden for oplevelse og formidling". Dermed er man i tankerne oppe i en liga med Danfoss Universe, bunkermuseet Tirpitz og Vadehavscentret i Vedsted. - Jeg ved ikke, om det lader sig gøre, men det er ambitionsniveauet her. Det er en fantastisk historie, vi har herude, siger Henrik Frandsen. Det er nu op til den samlede kommunalbestyrelse, om den er villig til at ofre pengene på en stilling som projektchef.