Workshop på Kulturskolen med bagning, musik og dans

Tønder: Kulturelt Forum i Tønder har støttet Tønder Kulturskole, så man i år kan holde fire workshops med overskriften "Folklore over grænserne".

Den første workshop finder sted på Kulturskolen fredag den 3. maj klokken 15. Denne eftermiddag er det et kulturmøde mellem danske og syriske traditioner.

Det er ikke nødvendigt at melde sig til arrangementet for at deltage i én af tre workshops: bagning af danske og syriske småkager, folkedans fra Syrien og Danmark, samt folkemusikworkshoppen, der dog kræver, at man i forvejen kan spille et instrument.

Afslutningsvis mødes alle deltagere og smager på lækkerierne, ser på folkedans og hører musik. Det er gratis at deltage, og alle er velkomne.

Næste "Folklore over grænserne" med forskellige workshops finder sted fredag den 14. juni.