Wegners lamper får et løft - men ingen tyverisikring

Bred politisk opbakning til, at 120 Wegner-gadelamper i Tønder renoveres og moderniseres for en million kroner. Tyverisikring af den dyre belysning har indtil videre ikke været nødvendigt.

Omkring 120 Wegner-lamper, der er af ældre dato, står til at blive renoveret og moderniseret. De skal blandt andet udstyres med energisparende LED-teknik. Opgraderingen er budgetteret til at koste en million kroner. Beløbet har været øremærket til formålet på Tønder Kommunes budget, og en enig kommunalbestyrelse har nu frigivet beløbet.

- Men hvis det viser sig at blive et emne, må vi tage den derfra. Men jeg tror nu ikke, at nogen vil stjæle en lampe og sætte den op som gårdspladsbelysning. For så vil vedkommende hurtigt blive afsløret, sagde Bo Jessen.

Svaret fra borgmester Henrik Frandsen (V) lød, at det havde man ikke. Heldigvis har tyveri og hærværk ikke været et emne i de mange år, de kostbare lamper har været en del af bybilledet.

- Wegner-lamper er jo et yndet objekt at stjæle. Har man tænkt tyverisikring ind, spurgte Dansk Folkepartis Jan Voss Hansen.

Nye lamper

Ud over at renovere de eksisterende 120 Wegner-lamper bliver der med bevillingen på en million kroner også råd til at indkøbe et antal nye lamper af samme model. De skal opstilles på henholdsvis Wegners Plads foran rådhuset og langs Smedegade med Wegners fødehjem. Her står i øjeblikket andre, ældre lamper, der ikke er designet af den kendte Tønder-borger. Han ville være fyldt 100 år den 2. april 2014.