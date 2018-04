Wegner Pris uddelt for fjerde gang: Se hvem der vandt

TØNDER: På Tønder Rådhus havde pedellen ledt efter og fundet 28 Wegner-stole. De var stillet frem på rad og række, da foyeren i Tønder Rådhus onsdag eftermiddag dannede rammen om den årlige uddeling af Wegner Prisen.

Faktisk var det fjerde uddeling, og efter mottoet alle gode gange tre, var der ikke bare en, men hele tre modtagere.

Det var møbelvirksomhederen PP Møbler, Lillerød ved Hillerød, Carl Hans & Søn, Gelsted, samt Getama i Gedsted.

Fælles for alle tre er, at de igennem "flere årtier, konsekvent at have satset på Wegner som hoveddesigner i deres virksomhed og for en markant markedsføring af Wegners møbeldesign".