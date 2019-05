Weekenden står i kniplingernes tegn

Tønder: Fredag klokken 10 går starten på den 11. Kniplings-festival i Tønder, og i løbet af weekenden forventes op mod 2500 gæster at lægge vejen forbi Tønder Sports- og Fritidscenter, der er omdrejningspunktet for festivalen, der i år fejrer sit 30 års jubilæum. Kniplings-festivalen holdes nemlig med et interval på tre år.

- Da festivalen blev holdt for første gang i 1989, blev den nærmest løbet over ende. Og den har i årenes løb været oppe at runde 8000 deltagere, så vi har prøvet lidt af hvert, forklarer formand for Knipings-festivalen i Tønder, Lene Holm Hansen, der fortsætter:

- Vi kan i dag takke de mange engagerede mennesker, der for mere end 30 år siden tog initiativ til at starte det store projekt.