VISBY: En eller flere ukendte gerningsmænd har ved et indbrud i en kran i Visby stjålet fire walkie-talkies. Det blev anmeldt onsdag klokken 07.49, hvor en ansat opdagede, at en rude i førerhuset på mobilkranen var blevet knust, og at der herfra er blevet stjålet fire walkie-talkies af mærket Motorola.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.