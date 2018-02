Volt under Vadehavet: Nyt søkabel fremtidssikrer strømforsyningen på Rømø

Syd Energi Net satser på et få et nyt sø-elkabel mellem Ballum og Rømø på plads inden 1. maj. Alternativet er, at projektet må udsættes til efteråret. Prisen er en forretningshemmelighed.

BALLUM/RØMØ. Hvis ellers alt går, som planlagt, vil et nyt elkabel fra Ballum til Rømø være på plads inden 1. maj. - Det nye kabel erstatter et eksisterende kabel, der er fra 1974. Der er tale om en udskiftning af aldersmæssige årsager, men det nye kabel vil have en større kapacitet end det nuværende, forklarer chefen for projektering- og installationsafdelingen ved Syd Energi Net, Søren Thorsen. Den samlede kabellængde er på 13 km, heraf nedlægges 6,5 km i vadehavet. Forbindelse under vandet går fra syd for Vesterende Ballum på fastlandet til nord for Havneby tæt på Kirkeby på Rømø. Aftalen med lodsejerne i begge ender af kablet er på plads.

Høringsfase Energistyrelsen har som overordnet myndighed sendt kabel-projektet i offentlig høring. Høringsfasen går frem til 1. marts. Forud for høringsfasen har energiselskabet fået udarbejdet en ekspertvurdering med henblik til at få afdækket, hvorvidt projektet kan realiseres i det følsomme og naturbeskyttede vadehavsområde. Rapporten munder ud i følgende konklusion: - Det konkluderes samlet, at når projektets omfang, gennemførelse samt det tidsmæssige omfang tages i betragtning, vil projektet ikke medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området og de berørte habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Områdernes udpegningsgrundlag og bevaringsstatus vil ikke blive væsentligt påvirket af kabelanlægget. Vurderingen er godt nyt for Syd Energi Net og Søren Thorsen. - Vi har en forventning om, at vi kan afslutte søkabeldelen af projektet inden 1. maj. Men når vi ikke det, må vi af hensyn til fuglenes yngleperiode vente til efteråret, siger han.

Fiberkabel Sydenergi står i spidsen for projektet, men selskabet har efter gældende regler åbnet for at andre operatører kan være med. - Vi er forpligtet til at spørge alle andre ledningsejere, ikke kun fiber. Det er dog kun et selskab med fiber, som ønskede at være med. Det betyder, at vi deler nogle af omkostningerne, forklarer Søren Thorsen. Apropos omkostninger: Prisen for projektet oplyses ikke. - Det er en forretningshemmelighed, men billigt er det ikke, lyder det fra afdelingschefen.

I jorden Han ser frem til på mandag, hvor næste store skridt mod projektets gennemførelse skal tages. Her udløber en udbudsrunde om gravearbejde på Ballum-siden. Her vil det kommende kabel blive skudt under diget ved Vesterende. Dette arbejde udføres med start i ugen efter påske. Selve kabelnedlægningen til havs foregår med et specialskib. Den samlede anlægsperiode forventes af vare 5-10 dage. Startdatoen er ikke fastlagt. Selv om det kommende kabel altså har en større kapacitet og altså fremtidssikre Rømøs strømforsyning, betyder det ikke, at Syd Energi Net skiller sig af med luftledningerne, der er etableret langs den 10 kilometer lange Rømø-dæmning. Den forbindelse er der ingen planer om at skille sig af med.