Volt på vej gennem Vadehavet

På land

Tre ledninger udgør tilsammen den 15 kV-forbindelse, der skal erstatte den nuværende forbindelse, der er fra begyndelsen af 70'erne. Nedlægningen af kablet og kulminationen på et projekt, der blev indledt på tegnebrættet sidste efterår. Det første gravearbejde på fastlandet begyndte i april, blandt andet med at nedlægge et kabel i jorden fra stationen ved Skast over en strækning på seks kilometer ud til diget nord for Vesterende Ballum.

Det er her, at Kurt Mejdahl og Brian Søholm Larsen fra virksomheden JD Constractors, Kalundborg, i tæt samspil med kollegerne ude på skibet styrer nedlægningen af el-forbindelsen.

Tirsdag eftermiddag og onsdag morgen gjaldt det i første omgang om at trække de tre el-ledninger plus et fiberkabel, der samlet udgør den nye forbindelse, fra Vadehavet ind på land og gennem det forberedte plastikrør, der forinden var etableret under diget. Det lykkedes.

Ovre på Rømø ender den nye forbindelse ved en nyetableret station tæt på redningsstationen i Kirkeby, og herfra vil strømmen blive sendt ud i det eksisterende net.