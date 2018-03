Voldsom stigning i antallet af børnesager i Tønder

Tønder Kommune, hvor der er stort fokus på børnesager, modtog sidste år langt over 1100 underretninger. Det er en markant stigning. Fagchef påpeger, at en underretning for lidt kan være fatal.

Tønder: Børnesager fylder stadig meget i Tønder Kommune. Det bevidner de seneste års udvikling i antallet af underretninger, hvor der har der været en voldsom stigning. I 2015 var der 770 underretninger, mens tallet i 2016 var 994 og 1167 sidste år. Stigningen kommer i en periode, hvor der i Tønder Kommune har været fokus på underretninger efter et indgået samarbejde med Socialstyrelsens og Ankestyrelsens task force. - Det kan have betydning, at der er en skærpet opmærksomhed, fortæller Tønder Kommunes fagchef for området, Heidi Andersen om stigningen. Både private og kommunale institutioner kommer med underretninger, der kan dreje sig om alt fra vold til skole- eller sundhedsforhold. I Tønder Kommune er der et ønske om at nedbringe antallet af underretninger, men Heidi Andersen understreger, at kommunen skal have alle relevante underretninger. - Det må folk ikke begynde at tvivle på, siger hun. - En underretning for lidt kan være fatal, kan man sige, så det er en balancegang.

Tønder og task forcen Tilbage i 2015 erkendte Tønder Kommune, at den ikke havde styr på børnesags-området og indgik et samarbejde med Socialstyrelsens og Ankestyrelsens task force på området udsatte børn og unge "Den Permanente Task Force".Denne task force gennemgik en række af kommunens børnesager og kom i 2016 med en rapport, der fastslog, at kommunen på en række områder ikke levede op til loven. Tønder Kommune lavede en udviklingsplan, og med den i hånden har den arbejdet på at håndtere børnesager korrekt.



Task forcen har løbende målt på, hvordan det er gået, og sagsbehandlingen er blevet væsentligt forbedret.



Tønder Kommune og task forcens samarbejde er nu afsluttet, og senere på året kommer task forcen med en afsluttende rapport.

Sluger ressourcer Tønder Kommune vil gerne nedbringe antallet af underretninger, fordi håndteringen tager ressourcer, som ellers kunne bruges andre steder på børneområdet. - Hver gang der kommer en underretning, så er der en del administrativt arbejde, der følger med, fortæller Heidi Andersen. I Tønder Kommune sidder et frontteam med seks ansatte og behandler underretningerne - tidligere tog tre sig af dette job. Disse personer vurderer alvoren af sagerne, hvorefter der i hver enkelt sag skal laves en partshøring. Kommunen oplever, at den får flere underretninger om samme barn om samme emne. - Underretninger som er gentagelser tager en forfærdeligt masse tid og ressourcer, som vi gerne vil bruge på andet, siger Heidi Andersen. En måde at nedbringe antallet af underretninger er ifølge Heidi Andersen tværfagligt samarbejde, så de forskellige faggrupper ved, hvad er sker med det enkelte barn. En anden er at blive bedre til give tilbagemeldinger på underretninger. En tredje løsning er at tage sager i opløbet, inden det er nødvendigt med underretninger - i den sammenhæng har kommunen ansat to fremskudte rådgivere, der støtter skoler og daginstitutioner. - Nu skal vi have vendt den her negative spiral, som tager ressourcer, til en positiv spiral, lyder det fra Heidi Andersen, der samtidig med stigningen i underretninger også har oplevet en stigning i antal reelle sager. Kommunen ønsker at vende udviklingen med en tidlig forebyggende indsats. - Der er jo ikke nogen grund til at hverken voksne eller børn skal ud i store problemer, før vi tager hånd om det, siger fagchefen.