Voldsom brand på gård nær Tønder: Den vil være ekstremt medtaget

Der er mandag aften udbrudt en voldsom brand på en gård i landsbyen Sæd syd for Tønder.

Der er tale om en trelænget staldbygning på Sprøjtehusvej, oplyser Brand og Redning Sønderjylland.

- Den vil være ekstremt medtaget, siger indsatsleder Kenneth Achner om bygningen.

På et tidspunkt frygtede brandfolkene, at ilden ville sprede sig til hovedbygningen, men ved 21-tiden var flammerne under kontrol.

Kenneth Achner oplyser, at hverken dyr eller mennesker er kommet noget til, men at man vil fortsætte arbejdet frem mod midnat.

Politi og brandvæsen blev alarmeret om branden klokken 20.11.

Der er ikke umiddelbart nogen oplysninger om, hvordan ilden opstod.