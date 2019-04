Voldsom brand kom hurtigt under kontrol

Bredebro: Natten til mandag udbrød der brand i en industribygning på Håndværkervej 22 i Bredebro.

- Da alarmen gik kl. kvart i to var meldingen, at der var god gang i den derude, og at branden allerede var gået gennem taget. Så jeg sendte bud efter forstærkning fraTønder, der assisterede brandfolkene fra Bredebro og Visby med en lift og en tankvogn, forklarer indsatsleder ved Brand og Redning, Thomas Lund Sørensen.

Da brandfolkene nåede frem kunne det konstateres, at branden ganske rigtigt var gået gennem taget, men det lykkedes alligevel at få begrænset branden, og få den hurtigt under kontrol.

- Vi gjorde blandt andet brug at en drone, der kan tage termiske fotos. På den måde kunne vi hurtigt få styr på branden, lyder det videre fra Thomas Lund Sørensen.

Det tog brandfolkene lidt over en times tid at få helt styr på branden.

- Alt i alt var det en super fin indsats, vi fik leveret. Der er selvfølgelig skader på taget, og en del røgskader, men vi fik begrænset branden, konstaterer Thomas Lund Sørensen.