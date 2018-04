Voldsom brand hærgede historisk fødehjem

76-årige Peter Christensen mistede sit hjem og næsten alle sine ejendele, da en voldsom brand hærgede ejendommen Ved Gaden 7 i Rudbøl torsdag formiddag. Flere lokale brandværn havde i den kraftige blæst ingen mulighed for at redde det stråtækte stuehus.

RUDBØL: En voldsom brand hærgede torsdag formiddag en historisk, stråtækt ejendom på adressen Ved Gaden 7 i Rudbøl. Huset ejers og beboer, 76-årige Peter Christensen, havde besøg af sin søster og de sad ved køkkenbordet og fik en god snak. Pludselig stod Andreas Christensen, der ligeledes bor i Rudbøl, inde i huset: - Det brænder. Der er brand oppe i taget, råbte han. Andreas Christensen er selv brandmand, dog sygemeldt i øjeblikket. Han slog omgående alarm. Peter Christensen og søsteren forsøgte at redde, hvad reddes kunne. Det var ikke meget. - Jeg fik forsikringspapirerne, min computer og lidt andet med ud. Da brandvæsnet nåede frem, fik jeg besked på, at jeg ikke måtte gå ind igen, fortæller Peter Christensen. Han måtte efterfølgende se på, hvordan hans fødehjem i løbet af ganske kort tid blev flammernes bytte.

Stuehuset tabt - Da jeg nåede frem, var der brand i stråtaget i husets sydlige ende. Når ilden først har fat i taget, så er kampen om huset tabt, især når der er tale om stråtag og når der er så kraftig vind, som vi har i dag, forklarede indsatsleder Jacob Christensen, Brand & Redning Sønderjylland, Tønder, mens slukningsarbejdet endnu stod på. I stedet for at bruge kræfter på stuehuset, der ikke stod til at redde, koncentrerede brandfolkene deres indsats på at forhindre, at de meterhøje flammer bredte sig til den tilbyggede lade. Det lykkes delvist. Peter Christensen havde hellere set det omvendt. - Det, der ikke måtte brænde, er brændt. Og det, der for min skyld godt måtte brænde, er reddet, konstaterede han, da brandfolkene efter halvanden timers indsats var i gang med efterslukningsarbejdet.

Fødehjem Peter Christensen er født og opvokset i ejendommen. Hvor gammel den helt præcis er - eller rettere var - er der ingen der ved. Der findes ingen papirer. Ejendommen er, som flere andre i området, opført i læ af det 7,5 kilometer lange Hertug Hans-dige, som hertugen beordrede opført i midten af 1500-tallet mellem Højer og Rudbøl i Tønder Kommune, som netop er blevet fredet som oldtidsminde. Peter Christensen er overbevist om, at hans ejendom har sine rødder helt tilbage fra den tid. Og dermed frygter han også for fremtiden. - Nu hvor diget er fredet, kan det ende med, at jeg ikke får lov til at genopføre et hus her, lyder bekymringen.

Storalarm Den voldsomme brand udviklede høje flammer og sort røg, der i det klare blæsevejr kunne ses fra mange kilometers afstand. Mandskab fra fire lokale brandværn, Højer, Visby, Bredebro og Tønder var tilkaldt. Indsatsleder Jacob Christensen sendte også bud efter stigevognen fra Tønder. Det var eneste måde at komme mindre brandlommer i det ellers udbrændte stuehus til livs. - Vi slukker ovenfra, fordi det er for farligt at gå ind, sagde Jacob Christensen og henviste til både skorstenen og resterne af husets gavl, der risikerede at vælte ned. Brandårsagen er endnu ikke klarlagt. Men Peter Christensen er ikke i tvivl. - Det må have være en gnist fra brændeovnen, der er gået op gennem storstenen og så har antændt taget, vurderer han. Politiets brandeksperter skal i de kommende dage undersøge, om den antagelse er korrekt.